Власти Ямала готовы запретить продажу электронных сигарет

Ограничение на продажу электронных сигарет в ЯНАО введут при первой возможности. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов.

«Все мы ждем ограничения, которое позволит нам в значительной степени запрещать их продажу. Как только подобные меры вступят в силу, мы на Ямале тут же их применим. Это вредная история и с ней нужно бороться», — пояснил Дмитрий Артюхов.