Власти Ямала готовы запретить продажу электронных сигарет
Власти ЯНАО ждут официального вступления в силу закона об ограничениях на продажу электронных сигарет
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Ограничение на продажу электронных сигарет в ЯНАО введут при первой возможности. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
«Все мы ждем ограничения, которое позволит нам в значительной степени запрещать их продажу. Как только подобные меры вступят в силу, мы на Ямале тут же их применим. Это вредная история и с ней нужно бороться», — пояснил Дмитрий Артюхов.
Ранее власти ЯНАО сообщали, что в округе зафиксирована самая низкая распространенность табакокурения в УрФО, а в каждом муниципалитете работают кабинеты по отказу от курения, куда за 2025 год обратились 2 315 человек. Одновременно в регионе снизилось потребление алкоголя на душу населения и были приняты акты, ограничивающие продажу спиртного в праздничные дни.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!