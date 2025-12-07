Логотип РИА URA.RU
Власти Ямала готовы запретить продажу электронных сигарет

Ограничение продажи электронных сигарет в ЯНАО введут при первой возможности
07 декабря 2025 в 20:02
Власти ЯНАО ждут официального вступления в силу закона об ограничениях на продажу электронных сигарет

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Ограничение на продажу электронных сигарет в ЯНАО введут при первой возможности. Об этом заявил губернатор округа Дмитрий Артюхов. 

«Все мы ждем ограничения, которое позволит нам в значительной степени запрещать их продажу. Как только подобные меры вступят в силу, мы на Ямале тут же их применим. Это вредная история и с ней нужно бороться», — пояснил Дмитрий Артюхов. 

Ранее власти ЯНАО сообщали, что в округе зафиксирована самая низкая распространенность табакокурения в УрФО, а в каждом муниципалитете работают кабинеты по отказу от курения, куда за 2025 год обратились 2 315 человек. Одновременно в регионе снизилось потребление алкоголя на душу населения и были приняты акты, ограничивающие продажу спиртного в праздничные дни.

