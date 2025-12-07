Именем легендарного газового первопроходца назовут улицу в Новом Уренгое

С инициативой выступили жители Нового Уренгоя Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители Нового Уренгоя предложили присвоить одной из городских улиц имя легендарного газового первопроходца Ивана Спиридоновича Никоненко, который недавно скончался. Инициативу горожан поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Безусловно, мы это поддержим. И компания „Уренгойгазпром“, где он руководил, градообразующего предприятия, и вообще все жители города, я думаю, это поддерживают. Надо определиться, где это сделать», — сообщил Дмитрий Артюхов.