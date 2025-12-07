Именем легендарного газового первопроходца назовут улицу в Новом Уренгое
С инициативой выступили жители Нового Уренгоя
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU
Жители Нового Уренгоя предложили присвоить одной из городских улиц имя легендарного газового первопроходца Ивана Спиридоновича Никоненко, который недавно скончался. Инициативу горожан поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
«Безусловно, мы это поддержим. И компания „Уренгойгазпром“, где он руководил, градообразующего предприятия, и вообще все жители города, я думаю, это поддерживают. Надо определиться, где это сделать», — сообщил Дмитрий Артюхов.
Иван Никоненко скончался на 88-м году жизни, он стоял у истоков создания газодобывающего предприятия «Газпром добыча Уренгой» и внес вклад в освоение уренгойских месторождений. В 1978–1986 годах под его руководством предприятие ввело в эксплуатацию 12 установок подготовки газа и добыло первый триллион кубометров уренгойского газа, за что Никоненко в городе называли «директором Уренгоя».
