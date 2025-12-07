Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Именем легендарного газового первопроходца назовут улицу в Новом Уренгое

Улицу в Новом Уренгое назовут в честь Ивана Спиридоновича Никоненко
07 декабря 2025 в 20:28
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С инициативой выступили жители Нового Уренгоя

С инициативой выступили жители Нового Уренгоя

Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Жители Нового Уренгоя предложили присвоить одной из городских улиц имя легендарного газового первопроходца Ивана Спиридоновича Никоненко, который недавно скончался. Инициативу горожан поддержал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Безусловно, мы это поддержим. И компания „Уренгойгазпром“, где он руководил, градообразующего предприятия, и вообще все жители города, я думаю, это поддерживают. Надо определиться, где это сделать», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Иван Никоненко скончался на 88-м году жизни, он стоял у истоков создания газодобывающего предприятия «Газпром добыча Уренгой» и внес вклад в освоение уренгойских месторождений. В 1978–1986 годах под его руководством предприятие ввело в эксплуатацию 12 установок подготовки газа и добыло первый триллион кубометров уренгойского газа, за что Никоненко в городе называли «директором Уренгоя».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал