Губернатор Ямала рассказал, как местные жители поддерживают военнослужащих на СВО
Жители Ямала направили в зону СВО более семи тысяч боеприпасов
Фото: Илья Московец © URA.RU
За время СВО в зону боевых действий военнослужащим ЯМАЛ отправил более четырех тысяч дронов различной модификации и 400 единиц транспорта. Об этом рассказали во время «Прямой линии» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.
«За время СВО в зону боевых действий бойцам направлено более 4,5 тысячи БПЛА различной модификации. Также военнослужащим отправили более 400 единиц техники», — отметили во время прямой трансляции.
Также в этом году ямальцы начали отправлять бойцам собственные патроны и ружья. Только боеприпасов они отправили более семи тысяч штук.
Ранее Артюхов сообщал, что ЯНАО регулярно направляет специализированную технику и оборудование в воинские части, где служат ямальцы. Округ уже передал в 10 частей более 20 БПЛА, комплекты для усиления связи, мониторинговые системы и бронекомплекты, а также реализует свыше 70 мер поддержки участников СВО и их семей.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!