Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Губернатор Ямала рассказал, как местные жители поддерживают военнослужащих на СВО

В 2025 году жители ЯНАО отправили на СВО более семи тысяч патронов
07 декабря 2025 в 18:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жители Ямала направили в зону СВО более семи тысяч боеприпасов

Жители Ямала направили в зону СВО более семи тысяч боеприпасов

Фото: Илья Московец © URA.RU

За время СВО в зону боевых действий военнослужащим ЯМАЛ отправил более четырех тысяч дронов различной модификации и 400 единиц транспорта. Об этом рассказали во время «Прямой линии» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. 

«За время СВО в зону боевых действий бойцам направлено более 4,5 тысячи БПЛА различной модификации. Также военнослужащим отправили более 400 единиц техники», — отметили во время прямой трансляции.

Также в этом году ямальцы начали отправлять бойцам собственные патроны и ружья. Только боеприпасов они отправили более семи тысяч штук. 

Продолжение после рекламы

Ранее Артюхов сообщал, что ЯНАО регулярно направляет специализированную технику и оборудование в воинские части, где служат ямальцы. Округ уже передал в 10 частей более 20 БПЛА, комплекты для усиления связи, мониторинговые системы и бронекомплекты, а также реализует свыше 70 мер поддержки участников СВО и их семей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал