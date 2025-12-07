Губернатор Ямала рассказал, как местные жители поддерживают военнослужащих на СВО

Жители Ямала направили в зону СВО более семи тысяч боеприпасов Фото: Илья Московец © URA.RU

За время СВО в зону боевых действий военнослужащим ЯМАЛ отправил более четырех тысяч дронов различной модификации и 400 единиц транспорта. Об этом рассказали во время «Прямой линии» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

«За время СВО в зону боевых действий бойцам направлено более 4,5 тысячи БПЛА различной модификации. Также военнослужащим отправили более 400 единиц техники», — отметили во время прямой трансляции.

Также в этом году ямальцы начали отправлять бойцам собственные патроны и ружья. Только боеприпасов они отправили более семи тысяч штук.

