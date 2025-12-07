Дорога Салехард — Лабытнанги в ЯНАО будет полностью заасфальтирована за 2026 год

Работы завершат в 2026 году Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал масштабные работы по полному асфальтированию дороги Салехард — Лабытнанги. Работы произведут в течение 2026 года. Об этом глава регина сообщил во время своей «Прямой линии».

«Главная задача на 2026 год — полное асфальтирование этой дороги. Это будет сделано», — отметил глава региона.

Также в этом году началась реконструкция дороги Карачаево — Новый Уренгой. На текущий момент завершен второй этап этих работ. Параллельно развивается и инфраструктура. Появляются теплые остановки, зарядные станции.

Продолжение после рекламы