Общество

Транспорт

Дорога Салехард — Лабытнанги в ЯНАО будет полностью заасфальтирована за 2026 год

07 декабря 2025 в 18:31
Работы завершат в 2026 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал масштабные работы по полному асфальтированию дороги Салехард — Лабытнанги. Работы произведут в течение 2026 года. Об этом глава регина сообщил во время своей «Прямой линии».

«Главная задача на 2026 год — полное асфальтирование этой дороги. Это будет сделано», — отметил глава региона. 

Также в этом году началась реконструкция дороги Карачаево — Новый Уренгой. На текущий момент завершен второй этап этих работ. Параллельно развивается и инфраструктура. Появляются теплые остановки, зарядные станции. 

Сейчас Салехард и Лабытнанги связаны в основном сезонной ледовой переправой через Обь, которую каждую зиму открывают после обследования комиссии. В этом году контрольный выезд специалистов был запланирован на 28 ноября, а открыть переправу власти рассчитывали к 1 декабря, однако сроки устройства зависели от потепления, повлиявшего на толщину льда.

