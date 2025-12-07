В трех районах Донецка отключили электричество
07 декабря 2025 в 22:59
В Ворошиловском, Куйбышевском и Ленинском районах произошло аварийное отключение 69 трансформаторных подстанций. В результате без электроснабжения остаются около 12 тысяч абонентов. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы по возобновлению подачи электроэнергии. Об этом сообщил глава муниципального образования Донецкого городского округа Алексей Кулемзин.
