В российском регионе вводят масочный режим

Министр образования Мария Жафярова вводит масочный режим для персонала школ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В образовательных организациях Новосибирской области вводят дополнительные санитарные меры, включая масочный режим для персонала. Об этом сообщила министр образования региона Мария Жафярова на совещании в правительстве.

«На этой неделе, учитывая текущую ситуацию, мы принимаем дополнительные меры <...> а именно — вводим масочный режим для обеспечивающего персонала образовательных организаций, организуем питание учащихся в столовой по графику», — сказала Мария Жафярова. Ее слова передает ТАСС.

Также министр здравоохранения региона Ростислав Заблоцкий сообщил о продолжающемся росте обращений за медицинской помощью. За неделю прирост составил около 15%, и основную группу заболевших составляют дети.

