Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Нижневартовске 45 классов отправлено на карантин

05 декабря 2025 в 17:22
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Сколько продлится карантин власти города не сообщили

Сколько продлится карантин власти города не сообщили

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на дистанционное обучение переведены 45 классов. Это мера принята в связи с ростом заболеваемости ОРВИ для сдерживания распространения заболеваний. Об этом URA.RU сообщили городской администрации.

«На дистанционном обучении находятся 45 классов в одиннадцати школах. Мониторинг проводится ежедневно по каждой школе, по каждому классу», — сообщили в мэрии. Также там отметили, что решение о переводе класса на дистант принимает руководитель учреждения, если отсутствует более 20% учеников.

Между тем, в образовательных учреждениях усилены профилактические меры: проводится утренний фильтр, ежедневная дезинфекция и разъяснительная работа о правилах гигиены. Власти призывают родителей не отправлять заболевших детей в школы и детские сады, соблюдать постельный режим и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Продолжение после рекламы

Ранее сообщалось, что власти Сургута продлили карантин для школьников. Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемического координационного совета

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал