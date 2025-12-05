В Нижневартовске 45 классов отправлено на карантин

Сколько продлится карантин власти города не сообщили Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на дистанционное обучение переведены 45 классов. Это мера принята в связи с ростом заболеваемости ОРВИ для сдерживания распространения заболеваний. Об этом URA.RU сообщили городской администрации.

«На дистанционном обучении находятся 45 классов в одиннадцати школах. Мониторинг проводится ежедневно по каждой школе, по каждому классу», — сообщили в мэрии. Также там отметили, что решение о переводе класса на дистант принимает руководитель учреждения, если отсутствует более 20% учеников.

Между тем, в образовательных учреждениях усилены профилактические меры: проводится утренний фильтр, ежедневная дезинфекция и разъяснительная работа о правилах гигиены. Власти призывают родителей не отправлять заболевших детей в школы и детские сады, соблюдать постельный режим и своевременно обращаться за медицинской помощью.

