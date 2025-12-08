Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

ЖКХ и Городская среда

Сотни машин вышли убирать свердловские трассы от снега

На борьбу со снегопадом на уральских трассах вышли более 300 единиц спецтехники
08 декабря 2025 в 11:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На ключевые трассы области вышли снегоуборочные машины

На ключевые трассы области вышли снегоуборочные машины

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Свердловской области завершается масштабная операция по ликвидации последствий сильного снегопада, охватившего регион. На расчистку и обработку ключевых автодорог за сутки было задействовано 341 единица спецтехники. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.

«Всего за минувшие сутки на региональных автодорогах была задействованы 250 комбинированных дорожных машин, 30 автомобилей с отвалом, 25 автогрейдеров, 36 единиц другой техники. Для устранения зимней скользкости дорожники израсходовали 8,2 тысячи тонн противогололёдных материалов», — сообщили в ведомстве.

Работы ведутся в круглосуточном режиме под контролем Управления автодорог Свердловской области. Для оперативного реагирования на проблемы за сутки было выдано 60 предписаний подрядным организациям на устранение недостатков зимнего содержания трасс. Жители могут самостоятельно сообщать о проблемных участках по телефонам специальных диспетчерских служб.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал