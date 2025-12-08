Сотни машин вышли убирать свердловские трассы от снега
На ключевые трассы области вышли снегоуборочные машины
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Свердловской области завершается масштабная операция по ликвидации последствий сильного снегопада, охватившего регион. На расчистку и обработку ключевых автодорог за сутки было задействовано 341 единица спецтехники. Об этом сообщил департамент информационной политики региона.
«Всего за минувшие сутки на региональных автодорогах была задействованы 250 комбинированных дорожных машин, 30 автомобилей с отвалом, 25 автогрейдеров, 36 единиц другой техники. Для устранения зимней скользкости дорожники израсходовали 8,2 тысячи тонн противогололёдных материалов», — сообщили в ведомстве.
Работы ведутся в круглосуточном режиме под контролем Управления автодорог Свердловской области. Для оперативного реагирования на проблемы за сутки было выдано 60 предписаний подрядным организациям на устранение недостатков зимнего содержания трасс. Жители могут самостоятельно сообщать о проблемных участках по телефонам специальных диспетчерских служб.
