В Екатеринбурге массовые аварии из-за снегопадов

В Екатеринбурге увеличилось количество аварий Фото: Никита Сабашников © URA.RU

8 декабря в Екатеринбурге, по данным пользовательских меток в онлайн-сервисах, произошли несколько дорожно-транспортных происшествий, которые привели к затруднению движения в городе. На интерактивных картах в течение дня отображалось не менее четырех точек с пометками о ДТП.

Пробки в Екатеринбурге и аварии из-за снегопадов Фото: Скриншот Яндекс карт

Судя по пользовательским меткам, аварии произошли на улицах Восточной, Новгородцевой, Московской, а также на Объездной дороге. Данные аварии также спровоцировали пробки, которые, судя по картам, составляют 8 баллов. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга для получения подтвержденной информации об обстоятельствах и количестве аварий. Комментарий правоохранительных органов будет опубликован по мере поступления.