Общество

Транспорт

В Екатеринбурге массовые аварии из-за снегопадов

Аварии в Екатеринбурге из-за снегопада спровоцировали пробки 8 баллов
08 декабря 2025 в 10:51
Пробки в Екатеринбурге и аварии из-за снегопадов

В Екатеринбурге увеличилось количество аварий

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

8 декабря в Екатеринбурге, по данным пользовательских меток в онлайн-сервисах, произошли несколько дорожно-транспортных происшествий, которые привели к затруднению движения в городе. На интерактивных картах в течение дня отображалось не менее четырех точек с пометками о ДТП.

Пробки в Екатеринбурге и аварии из-за снегопадов

Фото: Скриншот Яндекс карт

Судя по пользовательским меткам, аварии произошли на улицах Восточной, Новгородцевой, Московской, а также на Объездной дороге. Данные аварии также спровоцировали пробки, которые, судя по картам, составляют 8 баллов. Редакция URA.RU направила официальный запрос в пресс-службу Госавтоинспекции Екатеринбурга для получения подтвержденной информации об обстоятельствах и количестве аварий. Комментарий правоохранительных органов будет опубликован по мере поступления.

Ранее в Екатеринбурге из-за лобового ДТП на улице Щербакова вечером 17 ноября образовалась протяженная пробка в районе Уктуса. Тогда движение было затруднено в обе стороны, на месте работали медики и полиция, а за комментариями корреспонденты URA.RU также обращались в городскую Госавтоинспекцию.

