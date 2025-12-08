За ночь в Екатеринбурге выпали целые сугробы Фото: Размик Закарян, URA.RU

Декабрьский снегопад обрушился на Екатеринбург, впервые в сезоне погрузив город в снегопады. Первый серьезный зимний вызов сезона город встретил автоколоннами спецтехники. Пока одни жители недовольно ползли в пробках, корреспонденты URA.RU запечатлели мгновенно побелевший город.

В ночь на воскресенье, 8 декабря, снегопад накрыл столицу Урала, принеся с собой не только зимнюю сказку для фотографов, но и серьезные проблемы для водителей и коммунальщиков. Температура колебалась около -10°C, и мокрый снег быстро утрамбовался в плотный, скользкий накат.

Снегопад создал серьёзные проблемы для транспорта Екатеринбурга. С 7 утра в городе фиксируются пробки в 8 баллов, а тарифы на такси выросли в несколько раз. Фоторепортаж URA.RU показывает, как изменился город.

