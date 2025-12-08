Спортивный проект «Северный характер» на Ямале ждут серьезные изменения и дополнения в 2026 году. Инициатива по развитию формата поступила от жителей округа и была поддержана губернатором, сообщил директор окружного департамента физкультуры и спорта Александр Кусенко в своем Telegram-канале.

Ключевые нововведения коснутся всех аспектов проекта. Летняя трасса будет усложнена за счет естественных природных препятствий: грязи и водных преград. Дисциплина «Велодрайв» получит национальный колорит — в программу включат элементы северного многоборья, такие как бег с палкой и прыжки через нарты. Планируется введение новых категорий участников, что расширит доступ к проекту, в том числе для школьников. Визуальное оформление также будет полностью обновлено: команда готовит к выпуску новый брендбук. Эти изменения разработаны по итогам Прямой линии с губернатором Дмитрием Артюховым, где жители региона выступили с предложением развивать проект.