Власти ЯНАО анонсировали расширение формата спортивного проекта «Северный характер». Фото
«Северный характер» станет сложнее и добавит национальные виды спорта
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Спортивный проект «Северный характер» на Ямале ждут серьезные изменения и дополнения в 2026 году. Инициатива по развитию формата поступила от жителей округа и была поддержана губернатором, сообщил директор окружного департамента физкультуры и спорта Александр Кусенко в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал «КУСЕНКО НА СПОРТЕ»
«Трасса „Северный характер. Лето“ станет сложнее и интереснее. Добавим естественные природные препятствия — грязь и водные преграды. „Северный характер. Велодрайв“ обретает яркую национальную составляющую. В программу войдут элементы традиционных видов спорта — бег с палкой, прыжки через нарты», — написал Александр Кусенко.
Ключевые нововведения коснутся всех аспектов проекта. Летняя трасса будет усложнена за счет естественных природных препятствий: грязи и водных преград. Дисциплина «Велодрайв» получит национальный колорит — в программу включат элементы северного многоборья, такие как бег с палкой и прыжки через нарты. Планируется введение новых категорий участников, что расширит доступ к проекту, в том числе для школьников. Визуальное оформление также будет полностью обновлено: команда готовит к выпуску новый брендбук. Эти изменения разработаны по итогам Прямой линии с губернатором Дмитрием Артюховым, где жители региона выступили с предложением развивать проект.
Фото: Telegram-канал «КУСЕНКО НА СПОРТЕ»
