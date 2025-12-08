На Ямале упростили получение подарков для будущих мам

Власти Ямала дополнили условия предоставления подарков «Ямальской маме» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Власти Ямала дополнили условия предоставления подарка для будущих мам, сделав процедуру получения более удобной. Теперь беременные женщины смогут получить подарочный комплект не только в роддоме, но и в любой медицинской организации округа, где они наблюдаются, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Подарочный комплект будет выдаваться медиками начиная с 30 недели беременности, а в случае многоплодной беременности — с 28 недели. Также комплект принадлежностей для комфортных родов могут получить северянки, которые по медицинским показаниям направляются на родоразрешение за пределы региона», — говорится в официальном сообщении.