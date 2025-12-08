На Ямале упростили получение подарков для будущих мам
Власти Ямала дополнили условия предоставления подарков «Ямальской маме»
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Власти Ямала дополнили условия предоставления подарка для будущих мам, сделав процедуру получения более удобной. Теперь беременные женщины смогут получить подарочный комплект не только в роддоме, но и в любой медицинской организации округа, где они наблюдаются, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Подарочный комплект будет выдаваться медиками начиная с 30 недели беременности, а в случае многоплодной беременности — с 28 недели. Также комплект принадлежностей для комфортных родов могут получить северянки, которые по медицинским показаниям направляются на родоразрешение за пределы региона», — говорится в официальном сообщении.
Изменения были инициированы по обращению будущих мам в социальных сетях. Главное нововведение позволяет получить комплект по месту наблюдения, а обязательным условием является постоянное проживание на Ямале. Для женщин, направляющихся в другие регионы по медицинским показаниям, подарок выдают вместе с направлением уже с 22 недели. С момента старта программы 7 октября подарочные наборы, включающие 28 предметов первой необходимости, получили более тысячи ямальских мам.
