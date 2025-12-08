Полторы тысячи рабочих мест и общественный Wi-Fi на Ямале: события 8 декабря в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов учиться играть в хоккей Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Власти ЯНАО анонсировали создание полутора тысяч новых рабочих мест в рамках развития туристического кластера. В то же время департамент информационных технологий расширит сеть бесплатного Wi-Fi в общественных местах региона. Тем временем личным спортивным достижением уходящего года поделился губернатор Дмитрий Артюхов. Об этих и других событиях, случившихся в ЯНАО 8 декабря — в материале URA.RU.

Власти Ямала увеличивают количество точек Wi-Fi в общественных местах

Департамент информационных технологий и связи ЯНАО планирует расширить сеть бесплатного Wi-Fi в регионе. Новые точки доступа появятся на городских площадях, остановках, в больницах, библиотеках, музеях и административных зданиях, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи ЯНАО.

Глава ЯНАО Артюхов вместе с правительством учится играть в хоккей

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов реализовал свою новогоднюю мечту научиться играть в хоккей. Это личное достижение стало для главы региона главным событием уходящего года. «Пока получается так себе, но мы занимаемся», — оценил прогресс Дмитрий Артюхов. Он тренируется вместе с членами окружного правительства еженедельно, если позволяет график.

Продолжение после рекламы

В ЯНАО полиция пресекла деятельность наркокурьера-подростка

В Ноябрьске (ЯНАО) арестован несовершеннолетний житель Иркутской области, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.

С начала года зарплаты в ЯНАО выросли на 19%

В ЯНАО с начала года зарплаты выросли на 19%. Наиболее высокие предложения на Урале сейчас сконцентрированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Медиана предлагаемых зарплат в ноябре текущего года составила 118 678 рублей

В ЯНАО спасатели нашли пропавшего мужчину после недельных поисков

В Тазовском районе ЯНАО спасатели «Ямалспаса» нашли живым мужчину, который отправился на снегоходе из стойбища к своему чуму у реки Пойловояха и пропал на неделю. Поисковые работы велись с привлечением вездехода «Трекол» и вертолета МИ-8, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

На Ямале появится около 1,5 тысяч новых рабочих мест

На Ямале сейчас ведется формирование туркластера с горнолыжным курортом. Проект позволит создать в округе около полутора тысячи новых рабочих мест. Об этом во время прямой линии заявил глава региона Дмитрий Артюхов.

Жительницу ЯНАО будут судить за нападение на полицейского