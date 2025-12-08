Полторы тысячи рабочих мест и общественный Wi-Fi на Ямале: события 8 декабря в ЯНАО
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов учиться играть в хоккей
Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
Власти ЯНАО анонсировали создание полутора тысяч новых рабочих мест в рамках развития туристического кластера. В то же время департамент информационных технологий расширит сеть бесплатного Wi-Fi в общественных местах региона. Тем временем личным спортивным достижением уходящего года поделился губернатор Дмитрий Артюхов. Об этих и других событиях, случившихся в ЯНАО 8 декабря — в материале URA.RU.
Власти Ямала увеличивают количество точек Wi-Fi в общественных местах
Департамент информационных технологий и связи ЯНАО планирует расширить сеть бесплатного Wi-Fi в регионе. Новые точки доступа появятся на городских площадях, остановках, в больницах, библиотеках, музеях и административных зданиях, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи ЯНАО.
Глава ЯНАО Артюхов вместе с правительством учится играть в хоккей
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов реализовал свою новогоднюю мечту научиться играть в хоккей. Это личное достижение стало для главы региона главным событием уходящего года. «Пока получается так себе, но мы занимаемся», — оценил прогресс Дмитрий Артюхов. Он тренируется вместе с членами окружного правительства еженедельно, если позволяет график.
В ЯНАО полиция пресекла деятельность наркокурьера-подростка
В Ноябрьске (ЯНАО) арестован несовершеннолетний житель Иркутской области, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по ЯНАО.
С начала года зарплаты в ЯНАО выросли на 19%
В ЯНАО с начала года зарплаты выросли на 19%. Наиболее высокие предложения на Урале сейчас сконцентрированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Медиана предлагаемых зарплат в ноябре текущего года составила 118 678 рублей
В ЯНАО спасатели нашли пропавшего мужчину после недельных поисков
В Тазовском районе ЯНАО спасатели «Ямалспаса» нашли живым мужчину, который отправился на снегоходе из стойбища к своему чуму у реки Пойловояха и пропал на неделю. Поисковые работы велись с привлечением вездехода «Трекол» и вертолета МИ-8, сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.
На Ямале появится около 1,5 тысяч новых рабочих мест
На Ямале сейчас ведется формирование туркластера с горнолыжным курортом. Проект позволит создать в округе около полутора тысячи новых рабочих мест. Об этом во время прямой линии заявил глава региона Дмитрий Артюхов.
Жительницу ЯНАО будут судить за нападение на полицейского
Жительницу села Красноселькуп (ЯНАО) обвиняют в нападении на полицейского и публичном оскорблении стража порядка. Уголовное дело уже направлено в районный суд. Об этом сообщает пресс-служба следственного управление СК РФ по ЯНАО.
