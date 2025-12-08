50 килограммов конфет разыграют на литературном конкурсе в Новом Уренгое
В Новом Уренгое открылся фестиваль ледовых скульптур, посвященный юбилею Салтыкова-Щедрина
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
В Новом Уренгое (ЯНАО) стартовал четвертый Фестиваль ледовых скульптур, который в этом году посвящен двухсотлетию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Творческая площадка фестиваля развернулась у арт-центра «ГАЗ», сообщает пресс-служба администрации города.
«Участники — лучшие мастера из Ижевска, Якутии, Санкт-Петербурга, Перми, Тарко-Сале, Тольки и, конечно, Нового Уренгоя. Они создадут 8 ледяных произведений, посвященных 200-летию со дня рождения писателя Михаила Салтыкова-Щедрина», — говорится в сообщении.
В рамках фестиваля также объявлен литературный конкурс «Открытый микрофон», приуроченный к юбилею классика. Призовой фонд конкурса составляет 50 килограммов конфет. Имена победителей и призеров литературного состязания будут объявлены 14 декабря. Мероприятие призвано создать праздничную атмосферу и способствовать развитию культурной жизни города.
