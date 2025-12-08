Логотип РИА URA.RU
«Снижают загруженность дорог на 20%»: в Салехарде заработала система система умных светофоров

«Ростелеком» и администрация Салехарда запустили систему умных светофоров
08 декабря 2025 в 17:28
Умные светофоры помогут регулировать обстановку на дорогах (архивное фото)

Умные светофоры помогут регулировать обстановку на дорогах (архивное фото)

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

«Ростелеком» запустил систему умных светофоров в Салехарде. Благодаря внедренным технологиям, работа светофоров будет подстраиваться под трафик. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Ростелеком» совместно с администрацией Салехарда модернизировал систему светофорного регулирования, внедрив цифровые технологии управления трафиком. На четырех ключевых перекрестках города теперь работает адаптивное регулирование, а еще на 19 — координированное по принципу «зеленой волны» в часы пик», — отметили в пресс-службе.

Светофоры уже демонстрируют первые положительные показатели на дорогах. «На тестовых перекрестках снизилось время ожидания на „красном“ сигнале в часы пик. Мы ожидаем, что в целом загруженность ключевых магистралей города может снизиться на 15–20%, что положительно скажется на времени в пути для всех водителей», — отметил директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома» Дмитрий Щелгачев. 

Адаптивное управление светофорами — это первый этап внедрения в Салехарде «Интеллектуальной транспортной системы» (ИТС). В дальнейшем такая система будет в режиме онлайн отслеживать потоки транспорта, а также координировать расписание общественного транспорта и оперативно реагировать на изменение трафика.

