Общество

В ЯНАО стартовал юбилейный чемпионат «Навыки Ямала»

08 декабря 2025 в 16:19
Чемпионат профессионального мастерства «Навыки Ямала» стартовал на Ямале с рекордными показателями

Фото: Размик Закарян © URA.RU

На Ямале стартовал пятый Межрегиональный чемпионат в сфере нефтегазовой индустрии, традиций и ремесел Севера «Навыки Ямала». В этом году он стал рекордным по количеству участников, компетенций и географическому охвату, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Проект стал одной из самых значимых площадок для демонстрации профессионального мастерства на Севере России. Главным показателем развития чемпионата стал рост числа компетенций и участников», — отметили в окружном правительстве. 

Соревнования проходят на базе всех ямальских колледжей с 8 по 12 декабря. В них принимают участие 213 конкурсантов из шести регионов: ЯНАО, Красноярского края, Республики Башкортостан, Оренбургской и Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Впервые конкурсная программа включает 20 профессиональных направлений, что почти в три раза больше, чем на первом чемпионате в 2021 году. Для школьников представлены девять компетенций, объединяющих современные индустриальные специальности и традиционные ремесла коренных народов Севера.

