Как ямальцы проведут новогодние каникулы

Согласно опросу, 20% респондентов будут работать в каникулы по графику, 7% планируют поездки по России (в основном в Москву и Санкт-Петербург), а 4% отправятся за границу (лидеры — Таиланд, Египет, ОАЭ). Еще 5% проведут время на даче, а 8% — в гостях. Исследование выявило гендерные различия: мужчины чаще женщин сообщают о работе в праздники (26% против 14%), а женщины чаще планируют остаться дома (40% против 30%). Молодежь до 35 лет чаще будет работать или ходить в гости, а горожане старше 45 лет — отдыхать на даче. Респонденты со средним профессиональным образованием будут работать чаще, чем обладатели высшего образования (25% против 16%). Среди тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, популярен домашний отдых (39%) и походы в гости (10%), а в группе с доходом выше 150 тысяч рублей больше желающих поехать на дачу (7%) или в путешествие по стране (8%).