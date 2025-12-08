Как ямальцы проведут новогодние каникулы
SuperJob представил результаты опроса о планах ямальцев на новогодние каникулы
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Почти каждый третий житель ЯНАО намерен встретить праздники дома, а каждый пятый — выйти на работу. Такие данные получены в результате опроса, который провел сервис SuperJob.
«35% ямальцев планируют провести большую часть новогодних каникул дома. Судя по комментариям, самыми популярными вариантами времяпрепровождения являются общение с близкими, игры с детьми, просмотр сериалов, чтение, зимние виды спорта, прогулки, ремонт, многие хотели бы предаться ничего не делать и хорошенько выспаться», — приводятся результаты исследования.
Согласно опросу, 20% респондентов будут работать в каникулы по графику, 7% планируют поездки по России (в основном в Москву и Санкт-Петербург), а 4% отправятся за границу (лидеры — Таиланд, Египет, ОАЭ). Еще 5% проведут время на даче, а 8% — в гостях. Исследование выявило гендерные различия: мужчины чаще женщин сообщают о работе в праздники (26% против 14%), а женщины чаще планируют остаться дома (40% против 30%). Молодежь до 35 лет чаще будет работать или ходить в гости, а горожане старше 45 лет — отдыхать на даче. Респонденты со средним профессиональным образованием будут работать чаще, чем обладатели высшего образования (25% против 16%). Среди тех, кто зарабатывает до 80 тысяч рублей в месяц, популярен домашний отдых (39%) и походы в гости (10%), а в группе с доходом выше 150 тысяч рублей больше желающих поехать на дачу (7%) или в путешествие по стране (8%).
