Путин попросил правительство России «не тюкать» регионы в работе по нацпроектам
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Правительство России должно не просто «тюкать» регионы в реализации национальных проектов страны, но и активно помогать им в этом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Прошу коллег из правительства не тюкать, что называется, региональные команды, а, наоборот, включаться вместе в работу, помогать им находить решения», — сказал Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Трансляцию выступления главы государства ведет пресс-служба Кремля в telegram-канале.
Президент отметил, что в стране требуется более основательная работа всех участников нацпроектов: все вопросы и задачи по достижению национальных целей требуют максимального внимания и полной включенности со стороны правительства, министерств, ведомств и региональных властей.
