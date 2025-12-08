Логотип РИА URA.RU
Путин поставил задачу сделать так, «чтобы ничего в тень не уходило»

Путин: бизнес в России не должен уходить в тень
08 декабря 2025 в 19:37
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Бизнес в России не должен уходить работать в тень. Такую задачу перед правительством поставил президент России Владимир Путин.

«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило», — заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляцию его выступления ведет telegram-канал пресс-службы Кремля. Президент поставил задачу, чтобы бизнес работал легально, а в бюджет России поступали соответствующие доходы.

