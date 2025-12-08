Путин поставил задачу сделать так, «чтобы ничего в тень не уходило»
Путин призвал правительство сделать так, чтобы весь бизнес в РФ работал легально
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Бизнес в России не должен уходить работать в тень. Такую задачу перед правительством поставил президент России Владимир Путин.
«В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило», — заявил Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, трансляцию его выступления ведет telegram-канал пресс-службы Кремля. Президент поставил задачу, чтобы бизнес работал легально, а в бюджет России поступали соответствующие доходы.
