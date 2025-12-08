В Госдуме предложили ввести самозапрет на продажу квартир

В России парламентарии и эксперты разрабатывают самозапрет на продажу недвижимости и возможность подтверждать сделки с помощью близких людей продавца. Такие меры могут помочь россиянам уберечь себя и свое имущество от мошеннических схем, рассказала зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Мы сформулировали целый перечень предложений, некоторые из них можно реализовать достаточно быстро. Например, самозапрет на продажу квартиры, который будет работать по аналогии с самозапретом на кредиты и оформление договоров связи» рассказала Разворотнева «Парламентской газете». По ее словам, функцию, запрещающую сделки с недвижимостью, предлагают устанавливать на «Госуслугах». Второе предложение касается «механизма второй руки» — подтверждать «адекватность» сделки с помощью близких людей продавца недвижимости.

Ранее зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко предлагал ввести «период охлаждения» при продаже квартир, ответственность риелторов за участие в «бабушкиных схемах», а также медсертификат о дееспособности продавца и перечень заболеваний, при которых нельзя самостоятельно распоряжаться недвижимостью. При этом Разворотнева отметила, что она выступала за другой период охлаждения — когда деньги попадают на счет продавца после смены собственника, но он ими не может воспользоваться неделю, чтобы за это время можно было понять, честная ли это сделка.