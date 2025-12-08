Путин назвал ключевую задачу для России

По словам президента, повышение рождаемости - долгосрочная и историческая задача для России Фото: Илья Московец © URA.RU

Ключевой задачей России является сбережение и преумножение народа. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа», — сказал Путин на Совете, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля. По словам российского лидера, такая установка должна быть ориентиром для россиян даже несмотря на текущую обстановку и объективные трудности».