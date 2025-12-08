Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Путин назвал ключевую задачу для России

Путин: ключевая задача для России — сбережение и преумножение народа
08 декабря 2025 в 19:21
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
По словам президента, повышение рождаемости - долгосрочная и историческая задача для России

По словам президента, повышение рождаемости - долгосрочная и историческая задача для России

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ключевой задачей России является сбережение и преумножение народа. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам.

«Наша долгосрочная историческая задача заключается в сбережении и приумножении нашего народа», — сказал Путин на Совете, трансляцию которого ведет пресс-служба Кремля. По словам российского лидера, такая установка должна быть ориентиром для россиян даже несмотря на текущую обстановку и объективные трудности».

Президент также предложил продумать меры поддержки вовлеченного и ответственного отцовства в России. По его словам, речь идет о том, чтобы мужчины более активно участвовали в семейных заботах и принимали решение о рождении ребенка.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал