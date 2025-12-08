Ларри уже убегал от Зеленского, когда тот приезжал к резиденции Стармера в 2024-м (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кот по кличке Ларри из резиденции премьер-министра Великобритании кира Стармера сбежал, когда увидел президента Украины Владимира Зеленского. Видео появилось в соцсетях.

На видео, которое опубликовал telegram-канал 360.ru, Ларри ждал у двери, когда его запустят внутрь. Но как только Зеленский со Стармером подошли ближе, тот отпрыгнул и ушел от них. После этого президент Украины повел рукой, указывая на кота, и что-то сказал Стармеру.

Ларри решил убежать от Зеленского и в октябре прошлого года, когда украинский президент приезжал на Даунинг-стрит. Кот Ларри был взят из приюта, с 2011 года он служит в резиденции британского премьер-министра. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов в год.