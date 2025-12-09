Логотип РИА URA.RU
На Северо-западе Челябинска построят новую поликлинику. Карта

В Челябинске утвердили проект строительства новой поликлиники
09 декабря 2025 в 11:38
Новая поликлиника появится в Калининском районе Челябинска

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Челябинске на Северо-западе недалеко от главного корпуса Челябинского государственного университета (ЧелГУ) построят новую поликлинику на 500 мест. Площадь земли под застройку — 8 900 квадратных метров. Проект одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.

Новую поликлинику в Калининском районе Челябинска возведет застройщик ООО «Звезда». Кадастровая стоимость земельного участка под застройку достигает почти 34 миллионов рублей.

Также в марте 2025 года в Челябинске был утвержден проект строительства 4-этажной поликлиники в Курчатовском районе. Компания ООО «Медсервис» построит в районе четырехэтажную поликлинику общей площадью 1200 квадратных метров.

Общая площадь под застройку - 8 900 квадратных метров

Фото: Кадастровая карта г. Челябинска

