Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки по соцобъектам проверил степень строительной готовности хирургического корпуса ЧОДКБ в Челябинске. Глава региона подчеркнул значимость проекта для всей страны.
«Это уникальный объект в масштабах всей страны. Здесь будет самое современное оборудование. Уверен, что уровень детского здравоохранения благодаря такой инфраструктуре в регионе повысится», — подчеркнул Текслер.
Сейчас завершены основные земляные работы, строится железобетонный каркас здания. О работах рассказал Начальник Управления строительства хирургического корпуса ЧОДКБ Евгений Варнин.
«Уже выполнено устройство фундаментов. Сейчас идет устройство подвального помещения и каркаса здания. Также закончены предварительные работы, включающие вынос инженерных сетей, подготовку площадки, установку временного ограждения, устройство некоторых проездов. Это целый комплекс работ», — сообщил Варнин.
Также уже согласована большая часть высокотехнологичного медицинского оборудования, которое поступит в учреждение. Это будет современное шестиэтажное здание на 300 мест, построенное по уникальному проекту специально для ЧОДКБ. Общая площадь объекта достигнет почти 56 000 квадратных метров. В детском хирургическом корпусе будут развивать новые направления. К примеру, хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов (почки, печени, легких) и костного мозга. Сейчас за подобной помощью южноуральцы ездят в федеральные центры.
В проекте — 16 современных операционных с новейшим оборудованием, что увеличит пропускную способность и повысить качество обслуживания в больнице. При этом три экстренных операционных обеспечат быстрый и качественный отклик на экстренные ситуации, когда время имеет решающее значение для спасения жизни. А две обособленные операционные гнойного профиля позволят проводить операции пациентам с гнойными хирургическими заболеваниями в строго изолированных условиях.
Строительство объекта обойдется в 9,5 млрд рублей. Большая часть расходов ложится на региональный бюджет.
Также в детском хирургическом корпусе появится дополнительный этаж, поэтому сейчас проект заново проходит экспертизу. Сроки строительства соблюдаются. Завершить возведение корпуса планируется в 2026 году.
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