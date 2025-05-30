Глава региона Алексей Текслер проверил возведение детского хирургического корпуса в Челябинске. Фото, видео

Губернатор Текслер проверил возведение хирургического корпуса ЧОДКБ в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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В корпусе появится дополнительный этаж, проект сейчас заново проходит экспертизу
В корпусе появится дополнительный этаж, проект сейчас заново проходит экспертизу Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки по соцобъектам проверил степень строительной готовности хирургического корпуса ЧОДКБ в Челябинске. Глава региона подчеркнул значимость проекта для всей страны.

«Это уникальный объект в масштабах всей страны. Здесь будет самое современное оборудование. Уверен, что уровень детского здравоохранения благодаря такой инфраструктуре в регионе повысится», — подчеркнул Текслер.

Сейчас завершены основные земляные работы, строится железобетонный каркас здания. О работах рассказал Начальник Управления строительства хирургического корпуса ЧОДКБ Евгений Варнин.

«Уже выполнено устройство фундаментов. Сейчас идет устройство подвального помещения и каркаса здания. Также закончены предварительные работы, включающие вынос инженерных сетей, подготовку площадки, установку временного ограждения, устройство некоторых проездов. Это целый комплекс работ», — сообщил Варнин.

Также уже согласована большая часть высокотехнологичного медицинского оборудования, которое поступит в учреждение. Это будет современное шестиэтажное здание на 300 мест, построенное по уникальному проекту специально для ЧОДКБ. Общая площадь объекта достигнет почти 56 000 квадратных метров. В детском хирургическом корпусе будут развивать новые направления. К примеру, хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов (почки, печени, легких) и костного мозга. Сейчас за подобной помощью южноуральцы ездят в федеральные центры.

В проекте — 16 современных операционных с новейшим оборудованием, что увеличит пропускную способность и повысить качество обслуживания в больнице. При этом три экстренных операционных обеспечат быстрый и качественный отклик на экстренные ситуации, когда время имеет решающее значение для спасения жизни. А две обособленные операционные гнойного профиля позволят проводить операции пациентам с гнойными хирургическими заболеваниями в строго изолированных условиях.

Строительство объекта обойдется в 9,5 млрд рублей. Большая часть расходов ложится на региональный бюджет.

Также в детском хирургическом корпусе появится дополнительный этаж, поэтому сейчас проект заново проходит экспертизу. Сроки строительства соблюдаются. Завершить возведение корпуса планируется в 2026 году.

В корпусе смогут разместиться 300 пациентов хирургического и онкогематологического отделений
В корпусе смогут разместиться 300 пациентов хирургического и онкогематологического отделений
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки по соцобъектам проверил степень строительной готовности хирургического корпуса ЧОДКБ в Челябинске. Глава региона подчеркнул значимость проекта для всей страны. «Это уникальный объект в масштабах всей страны. Здесь будет самое современное оборудование. Уверен, что уровень детского здравоохранения благодаря такой инфраструктуре в регионе повысится», — подчеркнул Текслер. Сейчас завершены основные земляные работы, строится железобетонный каркас здания. О работах рассказал Начальник Управления строительства хирургического корпуса ЧОДКБ Евгений Варнин. «Уже выполнено устройство фундаментов. Сейчас идет устройство подвального помещения и каркаса здания. Также закончены предварительные работы, включающие вынос инженерных сетей, подготовку площадки, установку временного ограждения, устройство некоторых проездов. Это целый комплекс работ», — сообщил Варнин. Также уже согласована большая часть высокотехнологичного медицинского оборудования, которое поступит в учреждение. Это будет современное шестиэтажное здание на 300 мест, построенное по уникальному проекту специально для ЧОДКБ. Общая площадь объекта достигнет почти 56 000 квадратных метров. В детском хирургическом корпусе будут развивать новые направления. К примеру, хирургическое восстановление слуха с помощью имплантации, трансплантация органов (почки, печени, легких) и костного мозга. Сейчас за подобной помощью южноуральцы ездят в федеральные центры. В проекте — 16 современных операционных с новейшим оборудованием, что увеличит пропускную способность и повысить качество обслуживания в больнице. При этом три экстренных операционных обеспечат быстрый и качественный отклик на экстренные ситуации, когда время имеет решающее значение для спасения жизни. А две обособленные операционные гнойного профиля позволят проводить операции пациентам с гнойными хирургическими заболеваниями в строго изолированных условиях. Строительство объекта обойдется в 9,5 млрд рублей. Большая часть расходов ложится на региональный бюджет. Также в детском хирургическом корпусе появится дополнительный этаж, поэтому сейчас проект заново проходит экспертизу. Сроки строительства соблюдаются. Завершить возведение корпуса планируется в 2026 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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