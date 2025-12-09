Лукашенко предложил европейской стране переговоры
Александр Лукашенко
Фото: Владимир Андреев
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Литве сесть за стол переговоров, чтобы решить проблему с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны.
«Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет», — заявил белорусский лидер. Его слова передает БЕЛТА.
Правительство Литвы объявило о закрытии пропуска автотранспорта через границу с Беларусью на месяц — до 30 ноября. Страна объяснила свое решение инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. После закрытия пунктов пропуска на территории Беларуси скопилось более 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. Грузовики будут перемещены на спецстоянку. В МИД Беларуси выразили надежду на то, что работа пропускных пунктов на границе в скором времени нормализуется.
