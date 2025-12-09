Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Лукашенко предложил европейской стране переговоры

Президент Белоруссии предложил Литве переговоры для нормализации отношений
09 декабря 2025 в 15:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Фото: Владимир Андреев

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Литве сесть за стол переговоров, чтобы решить проблему с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны. 

«Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет», — заявил белорусский лидер. Его слова передает БЕЛТА. 

Правительство Литвы объявило о закрытии пропуска автотранспорта через границу с Беларусью на месяц — до 30 ноября. Страна объяснила свое решение инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. После закрытия пунктов пропуска на территории Беларуси скопилось более 1,1 тысячи грузовых транспортных средств литовских перевозчиков. Грузовики будут перемещены на спецстоянку. В МИД Беларуси выразили надежду на то, что работа пропускных пунктов на границе в скором времени нормализуется.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал