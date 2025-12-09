Лукашенко предложил европейской стране переговоры

Александр Лукашенко Фото: Владимир Андреев

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Литве сесть за стол переговоров, чтобы решить проблему с застрявшими в Белоруссии литовскими грузовиками. Об этом он заявил на заседании Совета безопасности страны.

«Мы с народом Литвы всегда договоримся. Как и с поляками. Это наши люди. А если хотите нормальных отношений — садитесь за стол переговоров и обсуждайте эти проблемы. Мы к этому готовы. Других вариантов нет», — заявил белорусский лидер. Его слова передает БЕЛТА.