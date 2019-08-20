На Урале верующие будут дежурить у могилы святой, чтобы ее мощи не выкопали священники

В Челябинской области верующие защищают могилу местночтимой святой Евдокии Чудиновской (Дунюшки) от попытки духовенства перевезти ее тело в строящийся монастырь. Эти планы связывают с назначенным в апреле епископом Троицким и Южноуральским Парменом (Виктором Щипелевым).
«К нам приезжала некая монахиня Лариса, которая возрождает монастырь в Красносельском. Для этого она намерена перевезти туда Дунюшку. Говорят, что все происходит с благословения Пармена. Даже если не брать моральную сторону, до канонизации это просто незаконное разорение могилы», — сообщила «URA.RU» прихожанка местной церкви Елена. По ее словам, верующие собираются отстоять святыню: «сегодня приезжают первые 15 человек из Челябинска, чтобы охранять могилу».
Как сообщили источники «URA.RU» в церковных кругах, извлечь останки Дунюшки хотели утром 21 августа. «Пока все спят — вырыть и перезахоронить в алтаре церкви монастыря в Красноселке», — пояснил собеседник. Он тоже связал эти планы с деятельностью Пармена.
Региональный омбудсмен Маргарита Павлова подтвердила, что к ней обращались возмущенные верующие. «Я сообщила прокурору области. Он обещал разобраться», — прокомментировала она. В приемной епископа Пармена не ответили на звонок.
Могила Евдокии Маханьковой расположена в селе Чудиново. Считается, что умершая в 1948 году праведница дарует чудесное исцеление. На ее родину приезжают паломники, в Челябинской епархии изучают материалы, позволяющие официально причислить Евдокию Чудиновскую к лику святых.