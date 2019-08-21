Прихожане в открытую называют действия архиерея «бизнесом» (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской епархии назвали «безосновательной и недопустимой» попытку вывезти останки местночтимой святой Евдокии Чудиновской (Дунюшки) в Октябрьском районе, предпринятую по инициативе возглавляющего соседнюю Троицкую епархию епископа Пармена. Об этом заявили в пресс-службе епархии.

«Мы считаем безосновательной и недопустимой эксгумацию ее праха — процедуру, ведущую к смущению и расколу в среде верующих, — и полагаемся на взвешенную, благоразумную позицию и гражданских властей, и духовенства Троицкой епархии», — пояснили в епархии.

До канонизации эксгумация праха блаженной старицы Евдокии Маханьковой недопустима без согласия ее родственников и ведома властей, подчеркнули также в пресс-службе.

Подписанное епископом Парменом распоряжение о перезахоронении, эксгумации и даже проведении судебно-медицинской экспертизы не имеет юридической силы. Попытка извлечь прах из могилы может быть расценена как уголовное преступление, разбираться в ситуации придется силовикам. «Это документ я направляю в региональное ГУ МВД и областную прокуратуру», — сообщила агентству областной омбудсмен Маргарита Павлова.

На защиту святыни, которую решили перевезти в соседний монастырь, верующие стали собираться накануне. Когда на рассвете на кладбище появились представитель Троицкой епархии и бортовой «УАЗ», их встретили не только прихожане, но и местные полицейские и прокурор. После этого приехавший священник заявил, что собирался помолиться на могиле старицы и вскоре отбыл под возгласы «Уезжайте с богом!»

Этот документ, как и ситуацию в целом, в Троицкой епархии не комментируют Фото: читатель «URA.RU»