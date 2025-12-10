Высокопоставленный силовик из ХМАО, обвиняемый во взятках, умер до приговора суда
Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-силовика в связи со смертью обвиняемого
Фото: Илья Московец © URA.RU
Бывший начальник тыловой службы полиции Сургута Сергей Успенский, обвиняемый во взятках, не дожил до приговора суда. Информация об этом размещена в базе данных Сургутского районного суда.
«Успенский Сергей Александрович. Уголовное дело прекращено в связи со смертью», — сообщается в картотеке. По словам источника URA.RU, фигурант скончался из-за болезни.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники полиции поймали на взятке руководителя подразделения УМВД Сургута. По версии следствия он, действуя в интересах бизнесмена, дал взятку юрисконсультанту взамен за отказ в обжаловании судебного решения.
