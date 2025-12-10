Высокопоставленный силовик из ХМАО, обвиняемый во взятках, умер до приговора суда

Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-силовика в связи со смертью обвиняемого Фото: Илья Московец © URA.RU

Бывший начальник тыловой службы полиции Сургута Сергей Успенский, обвиняемый во взятках, не дожил до приговора суда. Информация об этом размещена в базе данных Сургутского районного суда.

«Успенский Сергей Александрович. Уголовное дело прекращено в связи со смертью», — сообщается в картотеке. По словам источника URA.RU, фигурант скончался из-за болезни.