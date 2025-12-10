В Югре на тысячи тонн увеличили выпуск сырья для нефтехимии

Обновленные установки поддерживают стабильную работу даже при колебаниях состава газа и температуры Фото: пресс-служба «СибурТюменьГаз»

В Югре увеличили выпуск широкой фракции легких углеводородов более, чем на шесть тысяч тонн. Таких результатов удалось добиться благодаря модернизации турбодетандерных установок для переработки попутного нефтяного газа на предприятии «Няганьгазпереработка» (структура «СибурТюменьГаза»). Как сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия, экономический эффект от обновления превысил 80 миллионов рублей.

«Этот проект — пример того, как инженерный подход и командная работа позволяют добиваться ощутимых результатов. Мы не просто обновили оборудование — мы сделали его более надежным и устойчивым к изменению параметров сырья. Благодаря таким решениям предприятие уверенно работает даже в сложных производственных условиях», — отметил инженер-технолог «Няганьгазпереработки» Марс Мусин.

Основная цель проекта заключалась в решении двух технологических задач: повышении эффективности работы агрегатов при росте объемов сырья и улучшении стабильности процесса при изменении состава газа. Эти факторы напрямую влияли на производительность оборудования и могли снижать качество конечного продукта.

