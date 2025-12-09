Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Дело о многомиллионной задолженности по зарплате в Сургуте дошло до Бастрыкина

10 декабря 2025 в 00:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бастрыкин взял на контроль дело о многомиллионной задолженности по зарплате в Сургуте

Бастрыкин взял на контроль дело о многомиллионной задолженности по зарплате в Сургуте

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту нарушения трудовых прав сотрудников компании ООО «Стройиндустрия» в Сургуте (ХМАО). Поводом для вмешательства руководства ведомства стали сообщения в СМИ о многомесячной невыплате заработной платы работникам предприятия, сообщили в Инфоцентре СК России.

«В СМИ сообщается о нарушении трудовых прав работников ООО „Стройиндустрия“, расположенного в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Длительное время граждане осуществляли трудовую деятельность на предприятии, однако заработная плата с апреля по август текущего года им не выплачена», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Работники неоднократно обращались к работодателю с требованиями погасить задолженность, но тот никак не отреагировал. В связи с этим в СУ СК России по ХМАО возбудили уголовное дело.

Продолжение после рекламы

Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Михаила Мокшина доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что гострудинспекция ХМАО выявила, что ООО «Стройиндустрия» задолжало 533 работникам 180 млн 18 тысяч рублей зарплаты за пять месяцев. Компанию привлекли к административной ответственности, руководителю выдали предписание погасить долг.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал