Дело о многомиллионной задолженности по зарплате в Сургуте дошло до Бастрыкина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела по факту нарушения трудовых прав сотрудников компании ООО «Стройиндустрия» в Сургуте (ХМАО). Поводом для вмешательства руководства ведомства стали сообщения в СМИ о многомесячной невыплате заработной платы работникам предприятия, сообщили в Инфоцентре СК России.

«В СМИ сообщается о нарушении трудовых прав работников ООО „Стройиндустрия“, расположенного в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Длительное время граждане осуществляли трудовую деятельность на предприятии, однако заработная плата с апреля по август текущего года им не выплачена», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Работники неоднократно обращались к работодателю с требованиями погасить задолженность, но тот никак не отреагировал. В связи с этим в СУ СК России по ХМАО возбудили уголовное дело.

Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Михаила Мокшина доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения контролируют в центральном аппарате ведомства.