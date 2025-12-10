В аэропорту ХМАО закрыли два вертолетных рейса
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В аэропорту Ханты-Мансийска закрыли два вертолетных рейса. Они связывали столицу Югры с отдаленными поселками, сообщили в воздушной гавани.
«Авиакомпания „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ прекращает выполнение двух маршрутов. Отменяются рейсы по маршруту Ханты-Мансийск — Кирпичный — Белогорье — Луговской — Троица — Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийск — Пырьях — Кышик — Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении аэропорта Ханты-Мансийска», — сообщил аэропорт в официальном telegram-канале.
Закрытие маршрутов связано с введением в эксплуатацию зимников и ледовых дорог. Теперь до отдаленных населенных пунктов можно добраться на автотраспорте.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО все зимние автодороги должны построить до 25 декабря 2025 года. Ледовые переправы будут готовы к 31 января 2026 года.
