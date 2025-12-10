В аэропорту ХМАО закрыли два вертолетных рейса

В ХМАО отменили два вертолетных маршрута Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В аэропорту Ханты-Мансийска закрыли два вертолетных рейса. Они связывали столицу Югры с отдаленными поселками, сообщили в воздушной гавани.

«Авиакомпания „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ прекращает выполнение двух маршрутов. Отменяются рейсы по маршруту Ханты-Мансийск — Кирпичный — Белогорье — Луговской — Троица — Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийск — Пырьях — Кышик — Ханты-Мансийск», — говорится в сообщении аэропорта Ханты-Мансийска», — сообщил аэропорт в официальном telegram-канале.

Закрытие маршрутов связано с введением в эксплуатацию зимников и ледовых дорог. Теперь до отдаленных населенных пунктов можно добраться на автотраспорте.

Продолжение после рекламы