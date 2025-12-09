Пермского бизнесмена арестовали за взятку топ-менеджеру порохового завода

Предпринимателя подозревают в передаче взятки (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

Краевой суд подтвердил арест Артема Мокшина, владельца и генерального директора ООО «Стройситигрупп». Его обвиняют в даче взятки одному из руководителей ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ).

Мокшина подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере). «По версии следствия, Мокшин передал взятку одному из топ-менеджеров ППЗ, который действовал под контролем сотрудников ФСБ», — на делопроизводство ссылается «РБК Пермь». Точная сумма взятки и имя получателя не разглашаются.

По информации издания, задержание Мокшина произошло 20 ноября. В тот же день следователь СКР провел допрос. Свердловский районный суд Перми избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Краевая апелляционная инстанция продлила срок нахождения обвиняемого в СИЗО до 20 января 2026 года.

