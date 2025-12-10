В Перми прокуратура закрыла опасный детский квест-рум
Квест-рум закрыт до устранения всех нарушений
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Перми по требованию прокуратуры приостановлена работа одного из детских квест-румов, расположенного в подвале многоквартирного жилого дома. Причиной послужили многочисленные нарушения, в том числе создающие угрозу безопасности людей.
«Выявлены нарушения, связанные с деятельностью по организации детского досуга в цокольном помещении без разработки проектной документации. Вскрылись факты несоблюдения противопожарных требований. В том числе отсутствие системы противодымной вытяжной вентиляции, при использовании в развлекательных постановках спецэффектов, искусственного дыма. Деятельность организации по решению суда приостановлена до устранения нарушений», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае прокуратура закрыла опасный батут. Причиной послужило отсутствие разрешительных документов и подтверждений соответствия установленным стандартам качества.
