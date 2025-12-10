Пермский владелец мини-отеля, в котором погибли люди, спорит с властями в суде

Сергей Щербаков добивается от властей заключения с ним договора аренды на земельный участок Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Владелец печально известного пермского хостела «Карамель» Сергей Щербаков подал исковое заявление к департаменту земельных отношений мэрии. Он намерен обязать чиновников заключить с ним договор на участок земли площадью 324 кв метра, который находится в Свердловском районе города. Информация отражена в картотеке краевого Арбитражного суда, который принял исковое заявление предпринимателя к рассмотрению.

«К производству Арбитражного суда Пермского края принято исковое заявление индивидуального предпринимателя Щербакова Сергея Анатольевича (далее — истец) к департаменту земельных отношений администрации города Перми (далее — ответчик) об обязании с даты вступления решения суда по настоящему делу заключить с истцом договор о предоставлении в аренду земельного участка площадью 324 кв.м. по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского 8А», — следует из определения суда. Как следует из данных сервиса 2Gis, по указанному адресу находится сауна «Фараон».