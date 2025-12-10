Логотип РИА URA.RU
Пермский владелец мини-отеля, в котором погибли люди, спорит с властями в суде

10 декабря 2025 в 10:00
Сергей Щербаков добивается от властей заключения с ним договора аренды на земельный участок

Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Владелец печально известного пермского хостела «Карамель» Сергей Щербаков подал исковое заявление к департаменту земельных отношений мэрии. Он намерен обязать чиновников заключить с ним договор на участок земли площадью 324 кв метра, который находится в Свердловском районе города. Информация отражена в картотеке краевого Арбитражного суда, который принял исковое заявление предпринимателя к рассмотрению.

«К производству Арбитражного суда Пермского края принято исковое заявление индивидуального предпринимателя Щербакова Сергея Анатольевича (далее — истец) к департаменту земельных отношений администрации города Перми (далее — ответчик) об обязании с даты вступления решения суда по настоящему делу заключить с истцом договор о предоставлении в аренду земельного участка площадью 324 кв.м. по адресу: г. Пермь, ул. Чайковского 8А», — следует из определения суда. Как следует из данных сервиса 2Gis, по указанному адресу находится сауна «Фараон».

В январе 2020 года в хостеле «Карамель», которым владел Щербаков, прорвало трубу отопления. Цокольный этаж помещение, где располагался хостел, залило кипятком. В результате происшествия погибли пять человек. Суд признал предпринимателя виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), приговорил к пяти годам колонии и обязал выплатить многомилионную компенсацию родственникам погибших. Однако весной 2022 года Щербакова освободили условно-досрочно. Впоследствии предпринимателя признали банкротом, а помещение, которое занимал печально известный отель, выставили на торги.

Материал из сюжета:

Гибель людей в пермском хостеле

