Пермский маркетолог объяснила, почему мандарины дешевеют перед Новым годом

Перед Новым годом супермаркеты начнинают снижать цены на мандарины и шампанское. Такая стратегия приносит ритейлерам доход, так как акции на праздничные товары «приманивают» покупателей, объяснила URA.RU кандидат социологических наук, доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» Пермского Политеха Ольга Андреева.

«Предновогоднее снижение цен на такие популярные товары, как мандарины и шампанское, — это продуманная маркетинговая стратегия, которая в итоге приносит магазинам больший доход. Эти товары являются своеобразными „приманками“, привлекающими основную массу покупателей. Оказавшись в супермаркете ради выгодной покупки, клиент редко ограничивается только ей — он пополняет свою корзину другими продуктами с гораздо более высокой наценкой: деликатесами, сладостями, напитками и украшениями. Таким образом, убыток или минимальная прибыль на одном акционном товаре с избытком компенсируется общим увеличением суммы среднего чека», — отметила Ольга Андреева.

Маркетолог добавила, что снижение цен на новогодние товары помогает разгрузить склады и сэкономить на хранении. Еще один важный момент — создание положительного имиджа. По словам ученой, у покупателей в период новогодних распродаж формируется представление о супермаркете как о бюджетной точке продаж. Поэтому многие клиенты возвращаются туда уже после праздников. «Временное снижение цен — это инвестиция в поток клиентов и их лояльность, которая обеспечивает ритейлеру существенный рост общей прибыли в самый активный торговый период года», — добавила Ольга Андреева.

Среди других трендов новогодних акций коллеги ученой отметили в 2025 году ранний старт продаж праздничных товаров. По словам кандидата политических наук, доцента кафедры «Реклама и связи с общественностью» Пермского Политеха Юлии Лекторовой, пермяки начали делать новогодние покупки еще в сентябре. Причиной раннего шоппинга чаще становится отказ от накопления средств на крупную покупку, например, машину или квартиру. «У людей остаются свободные деньги, которые они тратят на развлечения, удовольствия и создание новогодней атмосферы», — добавила ученая.