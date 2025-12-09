ХК «Молот» прервал черную полосу: первая выездная победа после восьми поражений

В предыдущем домашнем матче «Молот» уступил сопернику Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал долгожданную победу в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ, обыграв нижегородское «Торпедо-Горький» со счетом 3:1. Об этом сообщила пресс-служба команды из Перми. Эта победа стала первой для пермяков после восьми кряду выездных поражений.

Подопечные Альберта Мальгина сумели переломить ход встречи, пропустив первыми. «Команда начала гостевую серию игр с победы, прервав череду из восьми подряд поражений на выезде», — указано в telegram-канале «Молота».

Хозяева открыли счет в первом периоде, но во втором отрезке игры Алексей Кожевников сравнял результат. В заключительной двадцатиминутке Руслан Галимзянов вывел пермяков вперед, а Илья Николаев закрепил преимущество, отправив шайбу в пустые ворота соперника, который к тому моменту заменил вратаря на шестого полевого игрока.

