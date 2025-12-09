Логотип РИА URA.RU
ХК «Молот» прервал черную полосу: первая выездная победа после восьми поражений

Пермский «Молот» прервал серию поражений, одолев «Торпедо-Горький» на выезде
10 декабря 2025 в 02:55
В предыдущем домашнем матче «Молот» уступил сопернику

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал долгожданную победу в гостевом матче регулярного чемпионата ВХЛ, обыграв нижегородское «Торпедо-Горький» со счетом 3:1. Об этом сообщила пресс-служба команды из Перми. Эта победа стала первой для пермяков после восьми кряду выездных поражений.

Подопечные Альберта Мальгина сумели переломить ход встречи, пропустив первыми. «Команда начала гостевую серию игр с победы, прервав череду из восьми подряд поражений на выезде», — указано в telegram-канале «Молота».

Хозяева открыли счет в первом периоде, но во втором отрезке игры Алексей Кожевников сравнял результат. В заключительной двадцатиминутке Руслан Галимзянов вывел пермяков вперед, а Илья Николаев закрепил преимущество, отправив шайбу в пустые ворота соперника, который к тому моменту заменил вратаря на шестого полевого игрока.

URA.RU писало ранее, что «Молот» завершил домашнюю серию двумя поражениями. 1 декабря — уступил «Звезде» со счетом 1:2, не сумев удержать преимущество после быстрого гола. А 29 ноября — проиграл подмосковному ХК «Химки» с результатом 2:3 по итогу овертайма.

