Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Суровые морозы отступили: в Пермском крае резко потеплеет

Синоптик Шихов: в Прикамье резко потеплеет после 30-градусных морозов
10 декабря 2025 в 08:01
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пермяки пережили лютый холод

Пермяки пережили лютый холод

Фото: Илья Московец © URA.RU

После сильных заморозков в Прикамье ощутимо потеплеет. Ожидается, что в регионе в течение дня 10 декабря температура воздуха будет повышаться. Такой прогноз представил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«В среду, 10 декабря, в Пермском крае ощутимо потеплеет, хотя влияние уходящего антициклона еще будет сказываться. Поэтому снегопады ожидаются только на севере и северо-западе края. Температура воздуха в течение суток будет плавно повышаться от -10…-15 градусов (на востоке до -20) до -5…-10. В Перми днем потеплеет до -7…-9°, а снегопад начнется в ночь на четверг», — указано синоптик в своем telegram-канале.

Днем ранее на регион обрушились 30-градусные морозы. URA.RU уже рассказывало, что начало недели для пермяков выдалось особенно суровым. Об аномалиях погоды в декабре — узнаете из публикации наших корреспондентов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал