Суровые морозы отступили: в Пермском крае резко потеплеет
Пермяки пережили лютый холод
Фото: Илья Московец © URA.RU
После сильных заморозков в Прикамье ощутимо потеплеет. Ожидается, что в регионе в течение дня 10 декабря температура воздуха будет повышаться. Такой прогноз представил доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«В среду, 10 декабря, в Пермском крае ощутимо потеплеет, хотя влияние уходящего антициклона еще будет сказываться. Поэтому снегопады ожидаются только на севере и северо-западе края. Температура воздуха в течение суток будет плавно повышаться от -10…-15 градусов (на востоке до -20) до -5…-10. В Перми днем потеплеет до -7…-9°, а снегопад начнется в ночь на четверг», — указано синоптик в своем telegram-канале.
Днем ранее на регион обрушились 30-градусные морозы. URA.RU уже рассказывало, что начало недели для пермяков выдалось особенно суровым. Об аномалиях погоды в декабре — узнаете из публикации наших корреспондентов.
