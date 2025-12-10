Логотип РИА URA.RU
Пермская телебашня засияет цветами триколора и праздничного салюта

10 декабря 2025 в 11:06
Праздничная подсветка на пермской телебашне будет работать в течение семи часов

Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермская телебашня, расположенная на улице Крупской, будет подсвечена специальной иллюминацией 12 декабря. Это приурочено к двум знаменательным датам — Дню Конституции РФ и Дню рождения Пермского телевизионного центра.

«12 декабря включит праздничный сценарий архитектурно-художественной иллюминации главной пермской телебашни в честь двух дат. Это День Конституции России, а также официальный День рождения Пермского телевизионного центра. Он был образован приказом областного управления в 1958 году», — рассказали URA.RU в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ».

Там уточнили, что динамическая подсветка окрасит телебашню в цвета российского триколора и праздничного салюта. Светиться телебашня будет с 17:00 до 24:00.

