Пермская телебашня засияет цветами триколора и праздничного салюта
Праздничная подсветка на пермской телебашне будет работать в течение семи часов
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Пермская телебашня, расположенная на улице Крупской, будет подсвечена специальной иллюминацией 12 декабря. Это приурочено к двум знаменательным датам — Дню Конституции РФ и Дню рождения Пермского телевизионного центра.
«12 декабря включит праздничный сценарий архитектурно-художественной иллюминации главной пермской телебашни в честь двух дат. Это День Конституции России, а также официальный День рождения Пермского телевизионного центра. Он был образован приказом областного управления в 1958 году», — рассказали URA.RU в филиале РТРС «Пермский КРТПЦ».
Там уточнили, что динамическая подсветка окрасит телебашню в цвета российского триколора и праздничного салюта. Светиться телебашня будет с 17:00 до 24:00.
