Уральский перевозчик опроверг скандал вокруг задержки рейса Ереван — Москва

Вылет борта из Еревана откладывают длительное время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «Уральские авиалинии» опровергла информацию о якобы случившемся скандале в ереванском аэропорту «Звартноц». Поводом для реакции послужил короткий видеоролик, выложенный в Telegram.

«Авиакомпания не подтверждает информацию о якобы случившемся скандале в аэропорту „Звартноц“. На видео — общение пассажиров с представителем „Уральских авиалиний“ по поводу получения багажа, когда было принято решение о длительном переносе времени вылета», — пояснила URA.RU пресс-служба перевозчика.

Ранее в соцсетях и ряде СМИ появилась публикация о жалобе россиян. Было указано — в Ереване сотрудники авиакомпании в течение семи часов не выходили к гражданам РФ и не предоставляли им питание. URA.RU писало, что на рейс зарегистрированы свыше 150 пассажиров. Задержка вылета на данный момент составляет почти 20 часов.

По данным «Уральских авиалиний», время вылета было скорректировано из-за тумана. Изначально отправление было назначено на 02:40 (03:30 — екб) 9 декабря. Напитки пассажирам были предоставлены через два часа, спустя 3,5 часа было организовано питание в ресторане аэропорта «Лавация».