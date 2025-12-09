Пермский суд отметил штраф для магазина «Магнит» за продажу энергетика подростку
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Пермском крае отменили штраф владельцу сети магазинов «Магнит» АО «Тандер», наложенный на общество за продажу энергетика подростку. Такое решение принял краевой Арбитражный суд из-за того, что общество не было заблаговременно извещено о дате и времени рассмотрения дела.
«Штраф в размере 300 тыс. рублей, наложенный министерством промышленности и торговли Пермского края в отношении АО „Тандер“ за продажу несовершеннолетнему энергетического напитка, отменен. Причина — нарушение процессуальных требований», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившееся с материалами дела.
Ранее URA.RU рассказывало, что магазин торговой сети, расположенный в Перми на Ветлужской, 30, временно пришлось закрыть. Это произошло после того, как в конфетах, которые продавались в магазине, были обнаружены черви.
