Экономика

Бизнес

Пермский суд отметил штраф для магазина «Магнит» за продажу энергетика подростку

Пермский суд отметил штраф для магазина Магнит за продажу энергетика подростку
09 декабря 2025 в 20:28
Торговую сеть оштрафовали за продажу энергетического напитка несовершеннолетнему

Торговую сеть оштрафовали за продажу энергетического напитка несовершеннолетнему

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Пермском крае отменили штраф владельцу сети магазинов «Магнит» АО «Тандер», наложенный на общество за продажу энергетика подростку. Такое решение принял краевой Арбитражный суд из-за того, что общество не было заблаговременно извещено о дате и времени рассмотрения дела.

«Штраф в размере 300 тыс. рублей, наложенный министерством промышленности и торговли Пермского края в отношении АО „Тандер“ за продажу несовершеннолетнему энергетического напитка, отменен. Причина — нарушение процессуальных требований», — пишет «Ъ-Прикамье», ознакомившееся с материалами дела.

Ранее URA.RU рассказывало, что магазин торговой сети, расположенный в Перми на Ветлужской, 30, временно пришлось закрыть. Это произошло после того, как в конфетах, которые продавались в магазине, были обнаружены черви.

