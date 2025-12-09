В пермском аэропорту задержан один рейс в Москву и отменен второй

В пермском аэропорту «Большое Савино» 9 декабря произошли изменения в расписании рейсов, следующих в Москву. Один вылет задержан, а другой полностью отменен, указано в расписании.

«Рейс FV 6074 авиакомпании „Россия“ отправится в столицу РФ с опозданием. Вместо запланированных 22:40, воздушное судно вылетит в 00:45 10 декабря. Посадка на данный рейс начнется в 00:05. Обслуживать пассажиров будет самолет Superjet», — свидетельствует онлайн-табло аэропорта.

Рейс «Аэрофлота» СУ 1769, который должен был вылететь в 20:20, был отменен. Регистрация на этот рейс и посадка на борт Airbus были запланированы на 20:20 и 21:40 соответственно. Ранее был задержан вылет рейса из Перми во Вьетнам на два с половиной часа по причине задержки рейса из провинции Кханьхоа.