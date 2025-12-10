Пермский оборонный завод через суд добился ареста счетов компании из Тольятти на 153 млн рублей

Исковое заявление рассматривается в арбитражном суде Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Арбитражный суд региона наложил арест на счета компании из Тольятти «КСМ-Волга». Она является ответчиком по иску ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПАО «ПНППК»). Этот оборонный завод требует взыскать с предприятия из Самарской области более 153 млн рублей. В данную сумму входят авансовые платежи по заключенному договору и неустойка. Счета ответчика арестованы в рамках обеспечительных мер.

«Арбитражный суд Пермского края установил — ПАО „ПНППК“ обратилось с заявлением к ООО „КСМ-Волга“ о взыскании авансовых платежей и принятии обеспечительных мер по договору от 25 октября 2024 года. Платежи на сумму 143,4 млн рублей, а также неустойка на 9,6 млн рублей с начислением до даты фактического возврата аванса. Принятие обеспечительных мер удовлетворить в виде наложения ареста на денежные средства ответчика, находящиеся на расчетных счетах в банках и иное движимое или недвижимое имущество в пределах заявленных требований — 153,6 млн рублей», — указано в картотеке суда. Копия документа есть в распоряжении URA.RU.