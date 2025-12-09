Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Чемоданы бросили на взлетной полосе: аэропорт Екатеринбурга под прицелом критики

В аэропорту Кольцово чемоданы с вещами пассажиров оставили на взлетной полосе
10 декабря 2025 в 00:43
Очевидно, несколько сумок выпали при транспортировке

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Международный аэропорт Кольцово (Екатеринбург) стал объектом критики после инцидента с оставленным на взлетно-посадочной полосе багажом. Кадры с несколькими бесхозными чемоданами распространились в соцсетях, вызвав волну возмущения среди пассажиров и общественности.

Инцидент произошел накануне ночью, когда очевидцы зафиксировали несколько единиц багажа, оставленных без присмотра на летном поле. «Вот так перевозят вещи в Кольцово. Неудивительно, что их могут потерять», — процитировал очевидцев один telegram-каналов, входящих в медиахолдинг Ксении Собчак.

Согласно опубликованной информации, после обнаружения багажа на взлетном поле к месту происшествия прибыл сотрудник аэропорта, который оперативно забрал оставленные чемоданы. Детали о том, как именно вещи оказались на взлетной полосе и кому они принадлежат, не были раскрыты.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием по теме публикации в пресс-службу аэропорта Екатеринбурга. Ответ ожидается.

