На Урале девочка сломала череп в детском лагере

Девочка травмировалась в детском лагере Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Синарский районный суд Каменска-Уральского взыскал с детского оздоровительного лагеря 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 9-летней девочки, получившей травмы во время летней смены. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре. Несчастный случай произошел в июле на территории лагеря, принадлежащего ООО «У Трех пещер».

В надзорном ведомстве пояснили, что обратились в суд после проверки по жалобе законного представителя ребенка, которая выявила нарушения при организации отдыха и присмотра за детьми. «Синарский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав с оздоровительного лагеря в пользу пострадавшего ребенка компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей», — сообщили в прокуратуре. Там уточнили, что требовали возмещения морального вреда из-за физических и нравственных страданий, причиненных несовершеннолетней.

По данным прокуратуры, во время прогулки по территории лагеря девочка во время игры забралась на перекладину игровой конструкции «паутинка», соскользнула и упала. Воспитатель момент падения не увидела. Позже она сопроводила ребенка в медпункт, где ему оказали первую помощь. Оснований для вызова бригады скорой помощи сотрудники лагеря не усмотрели и ограничились внутренним осмотром.

Продолжение после рекламы

Впоследствии законный представитель ребенка обратился за медицинской помощью в ГАУЗ Свердловской области «Городская больница г. Каменск-Уральский». Врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытый перелом лучевой кости без смещения. По информации прокуратуры, девочка испытывала сильную боль и испуг, последствия травмы сохранялись продолжительное время.