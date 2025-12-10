«Обещал — выполнил»: Петр Ян показал пояс UFC фанатам в Кольцово

Петр Ян прилетел с поясом домой Фото: Пресс-служба команды «Архангел Михаил» Михаил»

Чемпион UFC в легчайшем весе, боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян привез чемпионский пояс в Россию. Его рейс приземлился в аэропорту Кольцово днем, встречать спортсмена приехали сотни болельщиков, одноклубники и близкие. Вместе с Яном прилетел его секундант и новый чемпион лиги Karate Combat Ильяс Хамзин, сообщили URA.RU в пресс-службе команды.

Ян объяснил, что специально планировал визит в Екатеринбург сразу после боя, чтобы лично показать болельщикам главный трофей UFC и отметить победу с командой. «Этот пояс — результат работы всей нашей команды и поддержки людей дома. Я обещал, что верну титул в Россию и обязательно привезу его в Екатеринбург, и рад выполнить это обещание», — заявил Петр Ян.

Встреча чемпиона прошла в открытом формате в зале прилета. Фанаты растянули баннеры с символикой клуба и российским флагом, многие принесли детские перчатки и постеры для автографов. Ян и Хамзин общались с болельщиками, фотографировались и подписывали сувениры.

Продолжение после рекламы

После последнего поединка против Мераба Двалишвили российский боец вошел в топ-6 рейтинга UFC среди сильнейших бойцов планеты вне зависимости от весовой категории (pound-for-pound). Там же уточнили, что Ян установил рекорд UFC по количеству нанесенных акцентированных ударов за карьеру. Победа над Двалишвили позволила спортсмену во второй раз в карьере завоевать полноценный титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

Карьеру в UFC Петр Ян начал в 2018 году, а первый чемпионский пояс организации завоевал в 2020-м. В 2021 году он стал временным чемпионом лиги. Новый титул спортсмен оформил в декабре этого года, одержав уверенную победу над доминирующим чемпионом в легчайшем дивизионе. В клубе подчеркивают, что Ян по-прежнему представляет российский флаг и базируется в Екатеринбурге, хотя готовится к боям на сборах в разных странах.

Ильяс Хамзин, сопровождавший Яна, недавно выиграл чемпионский титул Karate Combat и также представляет команду «Архангел Михаил». В пресс-службе уточнили, что в ближайшие дни оба спортсмена проведут открытую тренировку и встречу с юными воспитанниками клуба в Екатеринбурге. Руководство команды заявило, что рассчитывает использовать успех Яна и Хамзина для развития детских и молодежных секций смешанных единоборств в регионе.