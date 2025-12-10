Свердловчанка, осужденная по нацистской статье, осталась на свободе

Суд назначил штраф свердловчанке (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловский областной суд огласил приговор жительнице Ирбита Надежде Бурундуковой, обвиняемой в реабилитации нацизма через осквернение символа воинской славы России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Женщину признали виновной по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ и назначили ей штраф в размере 80 тысяч рублей с рассрочкой платежа на четыре месяца.

«Суд установил, что подсудимая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, публично осквернила мемориальный комплекс, посвященный боевым и трудовым подвигам жителей Ирбита в годы Великой Отечественной войны, прикурив сигарету от Вечного огня, чем оскорбила память защитников Отечества», — отметили в пресс-службе суда.

По материалам дела, инцидент произошел в августе этого года у мемориала в Ирбите. Бурундукова, по данным суда, поднялась на гранитные плиты комплекса, после чего использовала пламя Вечного огня для прикуривания. Ее действия заметили очевидцы, о произошедшем сообщили в правоохранительные органы. Впоследствии запись с места происшествия была приобщена к материалам уголовного дела.

Свою вину женщина признала полностью. Уголовное дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства без исследования доказательств, так как подсудимая согласилась с предъявленным обвинением. Это позволило суду учесть признание вины и раскаяние как смягчающие обстоятельства и назначить наказание в виде штрафа без реального лишения свободы. Штраф постановлено выплачивать в течение четырех месяцев равными частями.