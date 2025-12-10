В Екатеринбурге резко вырос спрос на подработку, на ней даже можно заработать до 73 тысяч

На подработке повара могут получить около 41 тысячи рублей в месяц Фото: Александра Игнатюк © URA.RU

Компании Екатеринбурга резко нарастили спрос на специалистов с частичной занятостью: так, например, с января по ноябрь 2025 года число предложений подработки для поваров выросло почти в два раза — на 95% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В среднем работодатели готовы платить им 41282 рубля в месяц, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Авито Подработка».

«Частичную занятость также стали чаще предлагать водителям такси (+61% год к году), которые могли рассчитывать в среднем на 73617 рублей в месяц, и продавцам (+38%), для которых среднее предлагаемое вознаграждение составило около 28637 рублей в месяц», — поделились эксперты. Курьерам частичную занятость стали предлагать на 36% чаще, с оплатой порядка 44627 рублей в месяц, для кладовщиков рост составил 29%, при среднем уровне предлагаемых выплат около 37482 рублей.

Наибольший прирост спроса на временных исполнителей зафиксирован в общепите: число соответствующих предложений увеличилось на 141% год к году, а среднее предлагаемое вознаграждение составляет 32811 рублей в месяц. В сфере доставки, грузоперевозок и логистики объем таких предложений вырос на 131%, работодатели готовы платить в среднем 48875 рублей.

