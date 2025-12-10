Мэр Екатеринбурга подводит итоги пятилетки в кругу СМИ: онлайн-трансляция

Срок полномочий у Орлова истекает в феврале 2026-го Фото: Размик Закарян © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 10 декабря устроил неформальную встречу с редакторами СМИ, чтобы подвести итоги своей пятилетней работы в преддверии окончания срока полномочий. За ходом пресс-конференции URA.RU следит в режиме онлайн.

09:03 На встречу пригласили 30 редакторов ведущих СМИ Екатеринбурга. Пресс-конференция вот-вот начнется.

09:04 Это не последнее общение Орлова с прессой в 2025-м. До конца года еще может пройти прямая линия.

09:11 Год назад Орлов также встречался с журналистами в Домне. «Та встреча была конструктивной и полезной, помню свое обещание и наш разговор, что планировали в таком составе встречаться почаще, но 2025 год во многом выдался непредсказуемым, некоторые планы приходилось менять на ходу. Тем не менее и я, и мои коллеги стараемся быть открытыми», — поприветствовал журналистов Орлов.

09:14 Мэр отметил, что эта встреча посвящена именно пятилетию. «Мне важно услышать от вас обратную связь, как развивается город. Мне кажется, он развивается, хорошеет, есть планы по его дальнейшему развитию. Давайте вместе подискутируем, отвечу на ваши вопросы, постараюсь быть максимально откровенным», — подчеркнул Орлов.