Уральских чиновников уволили после проверки их доходов на законность

В Свердловской области из-за коррупции уволены четверо чиновников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Прокуратурой Свердловской области в результате проверок с госслужбы уволены четыре чиновника. Их уличили в серьезных нарушениях, а в доход государства взысканы денежные средства и имущество на сумму свыше 10 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, подведя итоги надзорной деятельности за девять месяцев 2025 года.

«Удовлетворены судами 4 исковых заявления прокурора на сумму более 10 млн рублей о взыскании в доход государства имущества и денежных средств чиновников МВД и Правительства региона, не подтвердивших их законность. В текущем периоде выявлено 48 лиц, не принявших меры по урегулированию конфликта интересов. К дисциплинарной ответственности привлечено 27 лиц, в том числе 4 уволено в связи с утратой доверия», — сообщили в надзорном ведомстве.

Среди уволенных — государственный налоговый инспектор из Березовского. Она была уволена за утрату доверия после того, как прокуратура установила, что служащая подготовила для близкого человека справки с недостоверными данными о доходах, чтобы помочь ему уменьшить размер алиментов.

Продолжение после рекламы

Еще два случая связаны с нарушением запрета на предпринимательскую деятельность. Досрочно прекращены полномочия председателя одного из представительных органов местного самоуправления, который скрывал доходы от бизнеса. Также уволен главный специалист Министерства агропромышленного комплекса, сдававший в аренду технику, оформленную на родственников, и не декларировавший этот доход.