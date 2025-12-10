Мэр Орлов: платная парковка — неизбежность, особенно в центре Екатеринбурга

Алексей Орлов сам протестировал, как работают платные парковки Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге увеличится количество платных парковок, прежде всего их станет больше в центре города. Об этом на встрече с редакторами уральских СМИ заявил мэр Алексей Орлов и объяснил причину.

«У нас в планах расширять платное парковочное пространство. Проект постановления сейчас проходит согласования. Расширяем площадь примерно на 254 машиноместа. Парковки появятся на улице Бориса Ельцина, маршала Жукова, Фурманова и на Гоголя», — сказал Орлов.

По его мнению, стоимость парковки в Екатеринбурге невысокая — 50 рублей в час, плата взимается с 8 утра до 20 часов вечера. Штраф составляет три тысячи рублей, и эту сумму глава тоже назвал «не запредельной». Он признался, что в минувшие выходные сам протестировал платные парковки, оставив автомобиль на три часа за 150 р.

